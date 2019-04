Heethoofden gaan elkaar te lijf tijdens file op E40 richting Brussel: “Vermoedelijk wilden ze allebei niet ritsen”

Tijdens een file op de E40 richting Brussel kwam het donderdagochtend tot een vechtpartij tussen twee bestuurders. Ter hoogte van Sterrebeek stapte een man boos richting een witte Honda, waarna beide automobilisten met blote handen elkaar te lijf gingen. “Vermoedelijk waren beide bestuurders niet geneigd om te ritsen”, aldus de maker van de beelden, die even verderop ook de politie kon filmen die aan een wegversmalling stond. Of de agenten na de vechtpartij alsnog ingrepen, is niet duidelijk. Ook iets gefilmd op de weg? Mail je dashcambeelden naar verkeer@nieuwsblad.be.