Honderden motorrijders gebruiken Antwerpse Ring als persoonlijk stuntparcours

Antwerpen - Een grote groep motards heeft zaterdagmiddag het verkeer op de Antwerpse ring op stelten gezet. De motorrijders gebruikten de snelweg als hun persoonlijke stuntparcours. Ze reden tussen het verkeer onder meer op één wiel en staand, in sommige gevallen zonder helm. De lokale politie Antwerpen neemt de zaak hoog op.

Honderden motorrijders verzamelden zaterdagmiddag in Antwerpen voor het evenement ROC Europe, een afkorting van Ride of the Century. De rit was aangekondigd en er waren afspraken gemaakt met de federale wegpolitie. Die afspraken werden door de deelnemers al snel aan de laars gelapt, stelt woordvoerder Wouter Bruyns van de lokale politie Antwerpen. “Vanaf de start ging het mis. Deelnemers droeg niet de juist kleding en voertuigen hadden geen nummerplaat.”

Desalniettemin vertrok de stoet rond 12.30 uur onder politiebegeleiding richting Gent. Op de Antwerpse ring haalden de motorrijders halsbrekende stunts uit tussen het verkeer. Op videobeelden is te zien hoe tientallen deelnemers van de stoet onder meer wheelies (rijden op één wiel, nvdr.) maken en op hun motor of quad staan. Ook werd er op de vluchtstrook geparkeerd.

Overtredingen

De federale politie is een onderzoek gestart naar de feiten. “Wij hebben hier inderdaad verschillende meldingen over gekregen. Voorlopig zijn er nog geen processen-verbaal opgesteld, maar wij zijn bezig om alle beelden te analyseren en op basis daarvan zullen er wel pv’s worden opgesteld. Wat ze riskeren, hangt van de inbreuk af.”

“Het klopt dat het festival van ROC-riding door de federale politie wordt begeleid. Het gaat om de tweede editie. Maar volgens onze informatie staan de inbreuken van de jonge motorrijders op de Antwerpse ring los van dat evenement”, klinkt het nog. “Daar komt de federale politie niet tussen in de begeleiding. Die zaak is nu in handen van de wegpolitie. Die zijn volop bezig de beelden aan het analyseren, om op basis van die beelden in de toekomst verdere actie te ondernemen.

Ook de lokale politie Antwerpen neemt de zaak hoog op. “We hebben verschillende verkeersinbreuken en overtredingen gesignaleerd, ook zware”, zegt Bruyns. De politie is een onderzoek gestart naar de levensgevaarlijke taferelen om te achterhalen wie welke inbreuken heeft gemaakt. “Voor een deel van hen wacht een rijverbod van 15 dagen.”

De politie zette de groep aan de kant op de E34 richting kust. De stunts zorgden voor verkeershinder.

Stuntend door de stad

Motorrijders uit verschillende landen zakten naar België af voor de tweede editie van ROC Europe. Op het Instagramaccount van het evenement zijn video’s te zien waarop motards vrijdagavond ook al in de stad de boel onveilig maken.

ROC Europe werd vorig jaar voor het eerste georganiseerd. Op beelden van die editie is te zien dat het er toen op dezelfde manier aan toe ging.