Na bijna 60 jaar: VS spenderen 183 miljoen dollar voor ontsmetten vervuilde bodem in Vietnam

De Verenigde Staten zijn zaterdag in Vietnam opnieuw begonnen met een grote operatie om de bodem te ontsmetten die vervuild is met het erg giftige ontbladeringsmiddel Agent Orange. Washington trekt daarvoor 183 miljoen dollar (162 miljoen euro) uit.

Agent Orange is een ontbladeringsmiddel dat dioxine bevat, een erg giftig chemisch product. Van 1961 tot 1971 werden tientallen miljoenen liter van het goedje uitgestort boven Vietnam om het woud en de landgewassen te vernietigen die gebruikt werden door de Vietminh. Volgens slachtofferorganisaties zijn 2 tot 4 miljoen mensen rechtstreeks of onrechtstreeks in aanraking geweest met dit onkruidverdelgingsmiddel, dat kankers, blindheid, huidziektes of aangeboren misvormingen kan veroorzaken.

De VS hebben lang hun verantwoordelijkheid ontkend met het argument dat er geen door iedereen erkende gegevens over de chemische effecten van het product voorhanden waren. Pas in 2010 erkende Washington de schadelijke effecten van Agent Orange.

De nieuwe operatie is gericht op de bodem van de luchtmachtbasis van Bien Hoa, nabij Ho Chi Minhstad, het vroegere Saigon. Daar is meer dan 500.000 m³ grond besmet. Volgens het Amerikaanse ontwikkelingsagentschap USAID gaat het om de belangrijkste plaats in Vietnam waar nog sporen van Agent Orange aanwezig zijn.

De ontsmettingsoperatie die zaterdag is gestart, kan tot zes jaar duren. In het verleden hebben de VS al meerdere gelijkaardige operaties doorgevoerd in het Aziatische land.