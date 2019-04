Matchpack Anderlecht-AA Gent: Dit zijn de verwachte opstellingen, geschorsten en geblesseerden

Anderlecht zal zondag (18u) voor eigen volk tegen AA Gent willen proberen opnieuw wat goodwill te creëren onder haar supporters. Het wordt de eerste wedstrijd zonder Fred Rutten als T1 en met Karim Belhocine als hoofdcoach op de bank. Na het duel zal alvast minstens één van de twee teams haar eerste punten in de play-offs mogen vieren.

Anderlecht Anderlecht KAA Gent KAA Gent

Nicola Laforge

Onderlinge matchen in reguliere competitie:

2-0 in Anderlecht, 1-0 in Gent

Verwachte opstelling: Didillon; Najar, Sanneh, Bornauw, Cobbaut; Trebel, Kayembe, Kums; Saelemaekers, Verschaeren, Bolasie

Bank: Boeckx, Lawrence, Appiah, Obradovic, Gerkens, Zulj, Adzic, Santini , Milic

Geblesseerd: Amuzu, Bakkali, Dimata, Doku, Sambi Lokonga

Geschorst: Kara (1/1)

Dit zegt onze clubwatcher: Van veel Anderlecht-abonnees horen we dat ze zondag wel wat beter te doen hebben dan naar het Astridpark te gaan. Anderlecht en Gent strijden godbetert om de vijfde plaats. Bij verlies is paars-wit zelfs de rode lantaarn in Play-off 1. Een 0 op 12 dateerde al van 1963, voor een 0 op 15 moeten we terug naar de middeleeuwen. En toch is er een sprankeltje hoop. Interim-coach Karim Belhocine maakt een vastberaden indruk. Er wordt verwacht dat jonge gasten als Cobbaut, Saelemaekers en Kayembe een nieuwe kans zullen krijgen. Sanneh eventueel ook, want Kara is geschorst. (jug)

‘In youth we trust’. Met die mantra en met Karim Belhocine in zijn tweede termijn als depanneur hopen ze bij Anderlecht nog op een bemoedigend einde van een dramatisch seizoen. Na het opstappen van Rutten kwamen het Fan Board van de club met de duidelijke oproep om voluit voor de jeugd te kiezen in de resterende zes wedstrijden van PO1. Geruggesteund door het publiek mogen spelers als Cobbaut, Kayembe en Saelemaekers zich wellicht aan nieuwe kansen verwachten. Door het verlies van Standard op vrijdag kan Anderlecht met winst tot op vier punten naderen van Standard en blijft de vierde plaats binnen bereik. Bij een vijfde opeenvolgende nederlaag tuimelt het fiere paars-wit voor de eerste keer sinds de invoering van het playoff-systeem naar de laatste plaats in PO1. (thst)

Verwachte opstelling: Kaminski; Souquet, Bronn, Derijck, Asare; Verstraete, Esiti, David; Sorloth, Yaremchuk, Chakvetadze

Bank: Thoelen, Coosemans, Rosted, Plastun, De Smet, Smith, Bezus, Dejaegere, Dompé, Limbombe, Kvilitaia, Azango

Geschorst: Odjidja

Geblesseerd: niemand

Dit zegt onze clubwatcher: Het wordt een cruciaal weekend voor de Buffalo’s. Op bezoek bij club-in-crisis Anderlecht heerst er hoogspanning en is het dezer dagen vooral uitkijken naar de acties van de misnoegde fans. Op het veld moet het team van Jess Thorup nu maar eens eindelijk leuk voetbal koppelen aan een positief resultaat. Op nauwelijks tien dagen van de bekerfinale heeft de Gentse spelersgroep vooral nood aan een opkikker. Kan er zich iemand een betere opsteker inbeelden dan een klinkende zege op bezoek in het Astridpark? (ssg)