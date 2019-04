Cristiano Ronaldo heeft leuke boodschap na eerste landstitel met Juventus: “Het is 1000 procent zeker”

Cristiano Ronaldo is “duizend procent zeker” dat hij volgend seizoen nog voor Juventus voetbalt. Dat verklaarde de Portugese vedette zaterdag, nadat Juve zijn 35e landstitel had veroverd.

De 34-jarige Ronaldo streek afgelopen zomer neer in Turijn en tekende bij de Oude Dame een contract tot medio 2022. Toch was er na de pijnlijke uitschakeling in de kwartfinales van de Champions League door Ajax twijfel ontstaan. Volgens Spaanse media stuurde CR7 aan op een vertrek, maar die geruchten drukt de Portugees zelf de kop in.

“Ik ben hier gelukkig”, reageerde Ronaldo na de 2-1 zege tegen Fiorentina, die de 35e titel voor Juve veiligstelde. “In mijn eerste seizoen heb ik meteen een titel beet in dit nieuwe kampioenschap. Het was een prima seizoen voor Juventus, want we wonnen ook de Supercup. In de Champions League verliep het niet zoals gewenst, maar volgend seizoen zullen we er opnieuw staan.”

Ronaldo werd zaterdag overigens de eerste speler die erin slaagde om zowel in Engeland, Spanje als in Italië de landstitel te pakken.