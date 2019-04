Na Standard-Anderlecht: minister Pieter De Crem bezoekt zondag veiligheidsdispositief van Anderlecht

Ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem (CD&V) trekt zondag naar het stadion van RSC Anderlecht voor een bezoek aan het veiligheidsdispositief. Aanleiding zijn de incidenten tijdens de wedstrijd Standard-Anderlecht van 12 april. Die competitiematch werd na amper 33 minuten afgefloten nadat de harde kern van Anderlecht vuurpijlen en rookbommen bleef gooien op Sclessin.

Na de wedstrijd werden meerdere vragen gesteld over de controlemechanismen in en rond de voetbalstadions, in het bijzonder over hoe het mogelijk was dat supporters zoveel vuurpijlen en voetzoekers mee naar binnen konden smokkelen.

Daarom heeft minister De Crem alle betrokken actoren (Pro League, KBVB, lokale politie, federale politie, FOD Binnenlandse Zaken) uitgenodigd voor een overleg op zijn kabinet op 2 mei. “We willen de verschillende actoren horen en een duidelijk zicht krijgen van de bekommernissen”, zegt zijn woordvoerder. “Voor ons is het belangrijk om een zicht te hebben van het volledige plaatje. Iedereen speelt een rol, de federale politie, de lokale politie, de ploeg zelf, enzovoort.”

Ontslagnemend minister Pieter De Crem (CD&V). Foto: BELGA

In de aanloop naar dat overleg heeft de minister beslist om zondag een bezoek te brengen aan het veiligheidsdispositief in het stadion van Anderlecht, voor de wedstrijd Anderlecht - AA Gent. Hij zal er samen met de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken, voorzitter Marc Coucke en veiligheidsverantwoordelijken van RSCA, de Koninklijke Voetbalbond, de lokale politie en een Anderlechtse schepen toelichting krijgen over de controlemechanismen. “De minister wil gaan kijken hoe het er op het terrein aan toe gaat en praten met de mensen die het werk moeten doen. Hij zal ook het operatiecentrum bezoeken”, klinkt het.

De Crem kondigde eerder al aan dat hij met de Koninklijke Belgische Voetbalbond en de Pro League een voorstel wil uitwerken om voetbalstewards een bijkomende opleiding te geven.