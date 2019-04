PLAY-OFF 2. Hannes Van der Bruggen schiet Kortrijk tot op één punt van Union, geen goals in Westerlo-Oostende

Union liet voor het eerst punten liggen in deze eindronde en dus rook Kortrijk zijn kans in Groep B. De Kerels konden tot op één punt naderen van de Brusselaars en deden dat ook. Hannes Van der Bruggen zorgde met twee goals voor de zege tegen Cercle Brugge. In Groep A konden Oostende en Westerlo mits een zege naar een voorlopige tweede plaats springen. Het bleef echter 0-0, waar beide ploegen weinig mee opschieten.

Kortrijk zag de slotfase in Union-Zulte Waregem graag gebeuren. Door de late terugkeer van Essevee en het gelijkspel kon het mits een zege weer meespelen voor de groepswinst. Het was wel wachten tot de tweede helft voor de fans in Jan Breydel doelpunten zagen. Hannes Van der Bruggen brak de ban, maar Kortrijk slikte amper een minuut later al de gelijkmaker van Bongiovanni.

De Kerels raapten hun moed echter bijeen en gingen op zoek naar de winning goal. Die vonden ze een kwartier voor tijd, opnieuw Hannes Van der Bruggen deed de netten trillen. Door de 1-2 zege nadert Kortrijk tot op één punt van leider Union. Het heeft dus alles weer in eigen handen.

Oostende moest op bezoek in het Westelse Kuipje. Mits een zege daar kon het STVV en Charleroi onder druk zetten. Maar de Kustboys vonden de weg naar de netten niet. De thuisploeg kampte met hetzelfde euvel, een bloedeloze 0-0 was dan ook het logische resultaat.

De afscheidsmatch van Luis Garcia. De Spaanse veteraan keert terug naar zijn thuisland en speelde een laatste keer Am Kehrweg. Het werd echter een afscheid in mineur. Bij een 1-1 stand (doelpunten van Castro-Montes en Kamada) pakte Teixeira rood, de bal ging op de stip. Luis Garcia faalde echter, de stand bleef gelijk.