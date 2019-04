Vrouw met spijt van abortus laat foetus inschrijven in rijksregister: “Met terugwerkende kracht mens geworden”

Een vrouw in Nederland die spijt had van haar abortus, heeft een bijzondere stap gezet. De dame heeft de foetus laten inschrijven in de zogeheten Basisregistratie Personen (BRP), het Nederlandse rijksregister. Dat kon zij doen dankzij een recente wetswijziging. De advocaat van de vrouw vermoedt dat het de eerste keer ter wereld is dat zoiets gebeurt.

Bij onze noorderburen is het sinds kort mogelijk levenloos ter wereld gekomen kinderen te registeren. Met de hulp van advocaat Don Ceder maakte de vrouw in kwestie, die anoniem wil blijven, gebruik van deze wetswijziging nadat ze spijt had van haar abortus. De vrouw had haar zwangerschap na 14 weken laten afbreken, meldt De Volkskrant.

Unicum

“Ze had gehoord dat de Wet Basisregistratie Personen was aangepast en zou het een mooie aanvulling vinden op de rouwverwerking, maar wist niet precies wie er onder de nieuwe regelgeving vielen”, stelt Ceder. De raadsman ontdekte dat de regels ruim zijn opgesteld en dat er niets wordt vermeld over de duur van de zwangerschap.

Voor zover bekend is het de eerste keer dat een foetus die werd weggehaald in de BRP is geregistreerd. Meer nog: Ceder vermoedt dat zijn cliënte de eerste ter wereld die van een dergelijke mogelijkheid gebruikmaakt. “Want in heel veel landen kan dit niet, dus Nederland is daarin wel echt trendsettend.”

Met terugwerkende kracht mens geworden

De zaak komt maandagavond aan bod in het tv-programma NieuwLicht op NPO2. “Het rare is wel dat we hier te maken hebben met een foetus die is geaborteerd, die met terugwerkende kracht mens is geworden”, aldus presentator Tijs van den Brink. “Daarmee zegt de wetgever eigenlijk: dit was een mens of niet?” Dat klopt, benadrukt Ceder.