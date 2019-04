Jongetje (5) met traumahelikopter naar ziekenhuis na val uit kermisattractie

Een jongetje van vijf jaar is zaterdagavond op de kermis in het Nederlands-Limburgse dorp Helden gewond geraakt. Het kind is volgens de politie uit een attractie, een rups, gevallen. Het jongetje is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De rups is stilgezet.

De politie kon nog niets zeggen over de aard en de ernst van de verwondingen en het is ook nog niet bekend hoe het kind uit de rups is kunnen vallen. Later zaterdagavond zal de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nader onderzoek doen op de kermis.