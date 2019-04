Roman Polanski naar rechter tegen uitsluiting uit Oscars

De Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die de Oscars uitreikt, wordt door regisseur Roman Polanski voor de rechter gesleept. Reden is de uitsluiting van Polanski uit de Academy in mei vorig jaar vanwege beschuldigingen van seksueel misbruik.

Polanski werd in 1977 aangeklaagd voor de aanranding van een dertienjarig meisje in de VS. Hij pleitte schuldig, maar vluchtte naar Europa nog voor een vonnis kon worden uitgesproken. Sindsdien woonde en leefde hij in Frankrijk, Zwitserland en Polen en weigert hij naar de VS terug te keren. Op 3 mei vorig jaar besliste de Oscar Academy om de Pools-Franse regisseur na veertig jaar lidmaatschap uit te sluiten. Polanski won in 2003 een Oscar, als de regisseur van de film The Pianist.

De 85-jarige regisseur heeft donderdag een klacht ingediend bij een rechtbank in Los Angeles, zo blijkt uit een document dat zijn advocaat Harland Braun heeft verspreid. Volgens Polanski had de Academy hem eerst een waarschuwing moeten geven alvorens hem uit te sluiten, en hem de kans moeten geven om wederwoord te bieden.

“De gevolgde procedures om Polanski uit te sluiten waren evenwichtig en redelijk. De Academy verdedigt deze adequate beslissing”, reageert een woordvoerder.

Samen met Polanski werd ook Bill Cosby uit de Academy gezet. Hij werd in 2017 schuldig bevonden aan de seksuele aanranding van Andrea Constand in 2004. Hij riskeert een celstraf van dertig jaar. Nog meer dan vijftig andere vrouwen hebben ook al beschuldigingen tegen Cosby uitgesproken.

In 2017 werd Harvey Weinstein al uitgesloten, eveneens vanwege een reeks klachten rond ongewenst seksueel gedrag. Onthullingen over dat gedrag hebben geleid tot het ontstaan van de #MeToo-beweging in Hollywood.