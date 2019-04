Stuttgart ontslaat coach Weinzierl na 6-0 pandoering

VfB Stuttgart heeft zaterdag afscheid genomen van coach Markus Weinzierl na de 6-0 nederlaag tegen Augsburg. Dat meldt de Bundesliga-club op zijn website.

Stuttgart staat met 21 punten op de 16e en op twee na laatste plaats in de Bundesliga. Het team dat op het einde van het seizoen op die plek staat, moet een barragewedstrijd spelen tegen de nummer drie uit de tweede divisie. Er zijn nog vier speeldagen te gaan. Stuttgart telt zes punten minder dan nummer 15 Schalke 04. Nürnberg, nummer 17, volgt op drie punten. De nummers 17 en 18 degraderen rechtstreeks.

Het is al de tweede trainerswissel dit seizoen bij Stuttgart. Weinzierl nam na zeven speeldagen het roer over van Tayfun Korkut. Onder de 44-jarige Duitser wonnen Die Roten slechts vier keer in 23 wedstrijden.

Nico Willig, coach van het U19-team van Stuttgart, is ad interim als T1 aangesteld.