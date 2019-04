Héérlijke beelden: zo vierde Genk de belangrijke zege tegen Standard

KRC Genk ligt op titelkoers. Het won vrijdag overtuigend met 1-3 van Standard en kan met een gerust gemoed het resultaat in Antwerp-Club Brugge afwachten. De vreugde was dan ook groot in het Genkse kamp, zo bewijzen bovenstaande beelden die algemeen directeur Erik Gerits deelde. De Genkse selectie ging in de kleedkamer helemaal uit zijn dak, met Dieumerci Ndongala als sfeermaker.