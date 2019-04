Tientallen doden en honderden gewonden bij explosies in kerken en hotels in Sri Lanka

In Sri Lanka zouden zich zondagochtend in totaal zes explosies hebben voorgedaan in kerken en hotels. Dat is vernomen bij de politie. Volgens de lokale politie zouden daarbij minstens 42 doden en 280 gewonden gevallen zijn.

“Tientallen personen zijn opgenomen en er zijn er nog meer aan het aankomen”, zo verklaarde een anonieme bron in het nationaal ziekenhuis van de commerciële hoofdstad Colombo.

Volgens de politie vonden er zondagochtend in totaal zes explosies plaats in het land. Het gaat om drie luxehotels en een kerk in Colombo, alsook in twee kerken in de buurt van de hoofdstad. Een van die twee kerken bevindt zich in Negombo, ten noorden van Colombo.

“Aanslag tegen onze kerk. Alstublieft, kom ons helpen indien er familieleden van u hier zijn”, zo staat te lezen op de Facebookpagina van de kerk Sint-Sebastiaanskerk in Negombo.

Voorlopig is niet duidelijk wie er achter de explosies zit.

Foto: AP

Foto: REUTERS

Foto: AFP