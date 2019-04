Vier zwaargewonden na crash tegen rotonde: wagen wordt meters ver weg gekatapulteerd

Maasmechelen - Bij een verkeersongeval in Maasmechelen zijn in de nacht van zaterdag op zondag vier inzittenden van een personenwagen zwaargewond geraakt.

Rond middernacht liep het mis op de Rijksweg (N78) in de richting van Maasmechelen. Een personenwagen, komende vanuit Lanaken, knalde op de rotonde, waar zich ook de oprit naar de E314 richting Nederland bevindt. Om een onduidelijke reden crashte het voertuig tegen het ronde punt, waarna de wagen meters ver werd weg gekatapulteerd.

Het voertuig vloog over de rotonde en kwam uiteindelijk op zijn dak tot stilstand. De brandweer van de hulpverleningszone Oost-Limburg, het korps van Lanaken-Maasmechelen, moest de inzittenden uit het wrak bevrijden. Eerst hadden omstanders geprobeerd om hulp te bieden. Om de personen de eerste hulp toe te dienen kwamen drie MUG-teams uit Genk, Maaseik en Heusden-Zolder ter plaatse, net als vier ziekenwagens.

De zwaargewonde personen werden onder meer naar de campus Sint-Jan van het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) in Genk overgebracht en naar ziekenhuizen in Maaseik en Heusden-Zolder. Drie personen liepen aanvankelijk zeer zware verwondingen op, maar intussen is de toestand stabiel.

De bestuurder van de wagen was er het minst erg aan toe. Die raakte uiteindelijk lichtgewond. De inzittenden waren allemaal twintigers. Het ging om twee mannen en twee vrouwen uit Nederland.

De lokale politie Lanaken-Maasmechelen deed de vaststellingen en sloot de rotonde af. Daardoor moest het verkeer, onder meer via de Ontsluitingsweg, worden omgeleid. Het parket van Limburg stuurde een verkeersdeskundige naar Maasmechelen om de omstandigheden te onderzoeken. De families van de inzittenden werden op de hoogte gebracht via de Nederlands-Limburgse politie van Sittard-Geleen.