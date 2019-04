Gruwelijke ontdekking in bos: wandelaars vinden dode pasgeboren baby

In een bos in Duitsland hebben wandelaars een gruwelijke ontdekking gedaan. Tussen de bomen lag een baby, die niet meer bewoog. Ze schakelden meteen de hulpdiensten in, maar alle hulp kwam te laat voor het kindje. Dat melden verschillende Duitse media.

Tussen het groen in de buurt van Geschwenda in de deelstaat Thüringen is de volledige omgeving afgezet. De Duitse politie is een onderzoek gestart naar de doodsoorzaak van de baby. Volgens de eerste berichten zou het kindje aangekleed gevonden zijn.

“Volgens de eerste bevindingen gaat het om een pasgeborene, waarvan het geslacht en de afkomst op dit moment nog onduidelijk zijn’’, laat de politie weten.