Dit zijn de eerste videobeelden van na de aanslagen in Sri Lanka

Intussen zijn de eerste videobeelden opgedoken van na de aanslagen in Sri Lanka. Het eiland werd zondag getroffen door meerdere explosies in kerken en hotels. De beelden laten onder meer de binnenkant zien van de basiliek Nationaal heiligdom van Sint Antonius, waar de ravage enorm is. Ook het Shangri-La Hotel oogt op de eerste vrijgegeven beelden zwaar beschadigd. Zeker 185 mensen kwamen om het leven, honderden anderen zijn gewond.