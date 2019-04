Priester na aanslag in kerk Sri Lanka: “De vloer lag vol lichamen, je zag overal bloed”

De mis was net gedaan. De duizend aanwezigen - talrijk opgedaagd voor de paasviering in de Sint-Sebastiaanskerk in Negombo - stonden op het punt om de kerk te verlaten toen er plots een enorme explosie plaatsvond. Een dodelijke aanslag, waarbij in Negombo minstens 67 mensen om het leven kwamen. Ondertussen gebeurden er in de rest van het land nog zeven andere aanslagen

LEES OOK. Aanslagen in Sri Lanka blijven duren: nu al acht explosies in hotels en kerken, dodentol loopt op

Totale vernietiging. Zo omschrijft priester Edmond Tillekeratne, woordvoerder van het aartsbisdom van Colombo, de gruwelijke scène in de getroffen kerk. “Toen ik ter plaatse kwam, zag ik meteen 30 lichamen op de vloer liggen. Overal waar ik keek, zag ik bloed, puin en glasscherven. Zelfs tot buiten zag je de vernieling. De drie priesters die de mis hadden voorgedragen, raakten ook gewond door rondvliegend glas. Twee van hen zijn er slecht aan toe.”

Tillekeratne schat dat er zo’n duizend aanwezigen waren in de kerk. “Het was erg druk omdat het paaszondag was. Mensen uit allerlei dorpen verspreid over het land waren naar de kerk gekomen voor de speciale dag.”

De Sint-Sebastiaanskerk in Negombo was maar een van de acht plaatsen in Sri Lanka die zondag getroffen werden door aanslagen. Vooral kerken en hotels werden geviseerd. In totaal vielen al minstens 185 doden en 450 gewonden.