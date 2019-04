Man geklist met bijna 1.000 xtc-pillen

In Namen heeft de politie in de nacht van zaterdag op zondag een man opgepakt die in het bezit was van bijna 1.000 xtc-pillen. Dat heeft het parket van Namen meegedeeld.

De man was samen met enkele genodigden in zijn woning toen de politie langskwam voor andere feiten. Ze troffen er 280 gram xtc, of bijna 1.000 pillen, aan. De politie vond ook verscheidene mobiele telefoons, precisieweegschalen en een grote hoeveelheid lege zakjes.

De man, geboren in 1976, is bekend bij het gerecht. Hij wordt later op de dag verhoord door de onderzoeksrechter.