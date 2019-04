Anderlecht-fans plannen nieuw protest ondanks verstrengde controles, maar rookbommen worden vervangen door… panda’s

Anderlecht gaat zondag om 18u op zoek naar zijn eerste punt(en) in Play-off 1. Het krijgt met Gent het nummer zes over de vloer, ook de Buffalo’s verloren vier keer op een rij. Vorig weekend werd de partij van paars-wit gestaakt, nadat de fans over de schreef gingen en het veld van Standard bestookten met rookbommen. De veiligheidsdiensten zijn daarom op hun hoede en zullen strenger controleren. Desondanks plannen de fans nieuw protest, maar deze keer doen ze dat met.. pandaknuffels.

Neen, Marc Coucke is op dit moment niet al te geliefd hij de achterban van Anderlecht. Met hun nieuwe actie viseren ze de voorzitter en eigenaar van de club in crisis. Na alle vuurwerk en rookbommen van vorige week kiezen ze vandaag voor een vreedzamer protest. Om hun onvrede met het beleid van Coucke - ook eigenaar van Pairi Daiza - te uiten, roepen de fans op om knuffels van panda’s mee te nemen. “Er zullen acties zijn, maar veel pacifistischer dan op Standard. Mensen zijn het zat wat er gebeurt en veel mensen gaan misschien zelfs niet naar het stadion”, vertelde een fan aan het Waalse Sudpresse. De oproep kwam wel redelijk laat, het is nog maar de vraag hoe massaal de fans pandaknuffels zullen meenemen.

Na alle commotie zaten manager Michael Verschueren en aanvoerder Sven Kums samen met de afgevaardigden van het overkoepelende supportersorgaan RSCA Fan Board en leden van Mauves Army, de ultra’s van Anderlecht. Manager Verschueren beloofde daarbij tegen AA Gent al meer jeugd in het elftal, al was interim-coach Karim Belhocine er snel bij om te benadrukken dat hij kiest voor de beste spelers.

Extra controle

Om situaties als tegen Standard te voorkomen is ook beslist om extra aandachtig te controleren. De club heeft daarvoor overleg gepleegd met de politie. Stewards mogen zoals steeds maar oppervlakkig fouilleren, maar als ze het nodig achten mogen ze de hulp vragen van de politie. Bovendien wil men ook extra focussen op de identificatie van de gooiers van rookbommen en vuurwerk van vorige week.

In tijden van verkiezingskoorts trokken de gebeurtenissen van vorige week ook de aandacht van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem. Die liet weten zondag ook af te zakken naar Anderlecht voor een bezoek aan het veiligheidsdispositief daar. Hij nodigde alle betrokken actoren (Pro League, KBVB, lokale politie, federale politie, FOD Binnenlandse Zaken) ook uit voor een overleg op zijn kabinet op 2 mei.

