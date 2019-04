Nog steeds geen Thibaut Courtois in selectie Real Madrid

Thibaut Courtois zit opnieuw niet in de selectie van Real Madrid. De doelman sukkelt al sinds de interlandbreak met de Rode Duivels met een blessure, maar blijft voorlopig uit de selectie.

Courtois en Real Madrid: het is voorlopig een haat-liefdeverhouding. Hij leek vaste doelman te worden, verloor zijn stek aan Keylor Navas maar werd onder de vorige trainer Santiago Solari toch weer nummer één. Sinds begin deze maand sukkelt Courtois nu met een dijblessure die hij opliep toen hij bij de Rode Duivels de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus afwerkte.

Backing my team today. Let's keep working to end as high up as possible. #halamadrid pic.twitter.com/P9B4pWe6kW — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) April 21, 2019

Het ging om een lichte blessure, zei zijn coach Zinedine Zidane toen. Maar intussen is Courtois sinds die wedstrijd met de Rode Duivels niet meer in actie gekomen in voetbalplunje. Wellicht is er wat vertraging gekomen op het herstel, maar intussen is Keylor Navas wel weer de vaste nummer één van Zidane geworden. Zijn zoon Luca zit ook in de selectie net als de jeugdige vierde keeper Altube (19).