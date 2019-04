Eerste slachtoffers van aanslagen in Sri Lanka krijgen een gezicht: bekende tv-kok en haar dochter overleden

Meer dan 200 doden, meer dan 500 gewonden. Dat is het voorlopige aantal slachtoffers van de aanslagen in Sri Lanka. Bij acht verschillende en nagenoeg gelijktijdige explosies kwamen buurtbewoners, omstaanders en vakantiegangers om. De eerste namen van overleden slachtoffers sijpelen binnen. Onder hen een beroemde tv-kok en haar familie.

Shantha Mayadunne in één van haar workshops. Foto: Facebook / Shantha Mayadunne

Wie in Sri Lanka televisie kijkt, kent Shantha Mayadunne vast en zeker. De vrouw is één van de meest bekende kokkinnen van het land en haar kookprogramma op de nationale televisie werd veelvuldig bekeken door de inwoners van Sri Lanka.

Zondagochtend postte ze nog een stralende foto samen met haar dochter Nisanga. Zij verbleef immers met haar familie in het Shrangi-La hotel, een luxueus oord in de hoofdstad Colombo. “Gezellig paasontbijtje met mijn familie”, schreef de studente op Facebook. Maar enkele minuten later zou het noodlot toeslaan.

Foto: Facebook / Nisanga Mayadunne

Een zelfmoordenaar liet explosieven afgaan in het prestigieuze hotel. Op hetzelfde moment volgden op vijf andere locaties gelijkgezinden dat voorbeeld. In andere vakantieoorden, maar ook in christelijke kerken, waar op dat moment paasvieringen aan de gang waren. Later, omstreeks elf uur, ontploften er nog op twee plaatsen bommen.

“Gebroken harten”

Uit verschillende bronnen blijkt dat zowel tv-kok Shantha Mayadunne als haar dochter Nisanga de aanslagen niet heeft overleefd. “Shantha was een inspiratie voor vele inwoners uit Sri Lanka. Iedereen had heel veel respect voor haar. Haar verlies zal een groot gemis zijn”, reageert Radha Fonseca, een vriend van de familie, aan Gulf News.

Ook vrienden en medestudenten van Nisanga reageren verslagen. “Nisanga was heel populair aan de universiteit. Ze studeerde ook even aan de Universiteit van Londen en ook daar was ze heel geliefd. Ze was slim, optimistisch. Toen ik het nieuws hoorde was ik in shock, ik kon niet meer bewegen. Ik heb er geen woorden voor”, aldus Fonseca.

Of de rest van haar familie het heeft overleefd, is nog niet geweten.

De schade aan het Shangri-La hotel waar de familie verbleef, is enorm. Foto: AP

