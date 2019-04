Autoriteiten Sri Lanka sluiten sociale media af na aanslagen

Sri Lanka werd zondagochtend opgeschrikt door acht aanslagen in kerken en hotels in verschillende steden. Daarbij kwamen ruim 200 personen om het leven en nog eens 500 anderen raakten gewond. De regering van het land besloot daarop sociale media te blokkeren. “Op die manier kan er geen incorrecte en foutieve informatie worden verspreid”, laat Udaya Seneviratne, de rechterhand van de president, weten.

Premier Ranil Wickremesinghe verzocht de bevolking al om geen misinformatie te verspreiden. “Ik roep alle Sri Lankanen op om tijdens deze tragische tijd sterk en verenigd te blijven”, schrijft hij op Twitter. “Deel alsjeblieft geen onbevestigde informatie en gespeculeer.”

I strongly condemn the cowardly attacks on our people today. I call upon all Sri Lankans during this tragic time to remain united and strong. Please avoid propagating unverified reports and speculation. The government is taking immediate steps to contain this situation.