Bezoekers ontsnappen op een haar na aan vallende boom tijdens paasviering

Een paasviering in het Spaanse Cornellà de Terri ontsierd door een incident met een boom. Net nadat op een plein traditiegetrouw een boom werd omgezaagd, ging het bijna mis. Mede door de harde wind dreigde de boom op de aanwezige bezoekers te vallen.

Drie personen in het bijzonder, onder wie een kind, mochten van veel geluk spreken. Op videobeelden die momenteel op Twitter de ronde doen, is te zien hoe ze op een haar na ontsnapten aan de vallende boom. Als bij wonder raakte niemand gewond.

Burgemeester Salvador Coll liet al verstaan dat er volgend jaar meer veiligheidsmaatregelen worden genomen. “Gelukkig is er niets gebeurd”, klonk zijn reactie. “De sterke wind heeft ons niet geholpen.” Na het incident gingen de festiviteiten gewoon door zoals voorzien.

bekijk ook

Het scheelt geen haar of vallende boom valt op fietser

Scheidsrechter breekt been als verlichtingspaal naar beneden valt tijdens match