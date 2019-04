Politie op zoek naar vrouw die zeven pasgeboren puppy’s dumpt in afvalcontainer: “Schandalig”

Zeven pasgeboren in puppy’s in een afvalcontainer. Dat is wat een toevallige voorbijganger donderdag ontdekte in Coachella, een stad in de Amerikaanse staat Californië. De politie van Riverside is momenteel op zoek naar de dader, die ook werd gefilmd toen ze de dieren dumpte.

Aarzelen deed de dame op geen enkel moment. De bewakingsbeelden laten zien hoe ze een plastic vol met puppy’s in de afvalcontainer gooide en meteen weer vertrok. Dat alle honden het uiteindelijk hadden overleefd, was volledig te danken aan de snelle ingreep van de voorbijganger. De temperaturen in de stad waren er immers gestegen tot om en bij de 35 graden Celsius.

Op dit ogenblik zorgt dierenorganisatie Riverside County Animal Services voor de puppy’s. “Er bestaat geen enkel excuus om de dieren te dumpen”, klinkt het bij hen. “Dit was een schandalige daad.” Voorlopig is de politie er niet in geslaagd om de vrouw te identificeren.

