Kleuter (5) die met traumahelikopter naar ziekenhuis werd gebracht na val uit kermisattractie, heeft hersenschudding

Het jongetje van 5 jaar dat zaterdagavond op de kermis in het Nederlands-Limburgse dorp Helden uit een attractie viel en met een traumahelikopter werd weggevoerd, heeft het ziekenhuis ondertussen verlaten.

Dat zei burgemeester Wilma Delissen van de gemeente Peel en Maas, waarvan Helden deel uitmaakt, zondag tegen RTL Nieuws.

De jongen heeft een hersenschudding. “Iedereen is ontzettend opgelucht dat het zo is afgelopen. Nader onderzoek naar het ongeluk is in gang gezet”, aldus de burgemeester.

De jongen was uit de rups gevallen. Wat er precies is gebeurd en hoe het kind uit de attractie kon vallen, is nog onduidelijk. Na het incident werd de rups stilgezet.