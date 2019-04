Roeselare redt zich in Lommel en beslecht lot Tubeke

Op de vijfde en voorlaatste speeldag in Play-off III heeft Roeselare zich zondag met een 0-1 overwinning in Lommel van het behoud in 1B verzekerd. Kingsley Madu scoorde het enige doelpunt van de partij twintig minuten voor tijd. Tubeke, dat vrijdag op eigen terrein met 0-3 verloor van Oud-Heverlee Leuven, heeft nu vijf punten achterstand op Roeselare en kan de laatste plaats niet meer ontlopen.