Man tijdelijk in levensgevaar na steekpartij in Oostende

Een man is zaterdagmiddag bij een steekpartij in Oostende levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij is inmiddels buiten levensgevaar. Dat bevestigt het parket West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

Een prille dertiger uit Middelkerke heeft zaterdagmiddag een man neergestoken in Oostende. De man, een leeftijdsgenoot van de dader, raakte daarbij levensgevaarlijk gewond met een messteek in de buikstreek. Hij liep onder meer een doorboorde maag op. Hij is inmiddels buiten levensgevaar.

De dader zal voorgeleid worden.