ANALYSE. Van Anderlecht wisten we het al, maar ook AA Gent moet zich zorgen maken

Anderlecht en AA Gent toonden waarom ze nog geen punten haalden in deze Play-off 1. Ze speelden de slechtste wedstrijd tot hiertoe uit de kampioenenpoule. Vooral de eerste helft was het aankijken niet waard. Wat Anderlecht betreft, zijn we de verbazing daarover al voorbij. AA Gent moet zich met het oog op de bekerfinale zorgen beginnen maken.