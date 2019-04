Straffe Griekse titelstrijd beslecht: PAOK voor het eerst sinds 34 jaar kampioen

Het ongeslagen PAOK Thessaloniki heeft voor het eerst in 34 jaar de Griekse landstitel behaald. De nieuwe Griekse kampioen klopte Levadiakos met 5-0 en is met een speeldag nog te spelen niet meer bij te halen.

Voor PAOK, waar de in België geboren Omar El Kaddouri speelt, is het niet enkel decennia geleden dat ze een titel pakten. Ze zijn het eerste team sinds het jaar 1988 dat niét in Athene gevestigd is. De thuisploeg startte goed met twee doelpunten in de acht openingsminuten. Fernando Varela, Jevhen Sjachov en Karol Swiderski maakten het in de tweede helft in het Toumbastadion af. PAOK heeft 77 punten, de tweede in de stand Olympiakos kan met 72 punten de leider niet meer bijhalen.

De fans van PAOK zijn berucht om hun fanatieke aard en toonden dat door zaterdag, een dag voor de titelmatch dus, al te vieren met een mars door de noordelijke stad in Griekenland. Na het definitieve fluitsignaal trokken de fans andermaal de stad in om de derde titel en de eerste sinds 1985 te vieren. De kampioenenviering smaakt zoet, want PAOK heeft een stevige rivaliteit met de Atheense clubs. Vorig seizoen verloor PAOK nog de titelstrijd door puntenaftrek na supportersgeweld, bovendien werd de Russische eigenaar Ivan Savvidis voor drie jaar geschorst toen hij met een revolver in een holster het veld had bestormd. Zondag groette Savvidis elke speler individueel voor de wedstrijd alvorens in de stad op een tv-scherm te volgen.