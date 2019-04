REACTIES. Interim-coach Belhocine tevreden met punt voor Anderlecht, bij AA Gent hebben ze lak aan kritiek

Karim Belhocine was tevreden met een puntje. De interim-coach wilde vooral het vertrouwen bij het twijfelende Anderlecht wat opkrikken. Europees voetbal halen wordt sowieso moeilijk.

Anderlecht Anderlecht KAA Gent KAA Gent Verschaeren drukt steeds meer zijn stempel op Anderlecht, mislukt experiment bij AA Gent

“Ik weet natuurlijk ook dat een puntje thuis voor Anderlecht eigenlijk nooit genoeg is”, aldus Belhocine. “Maar je mag onze situatie ook niet onderschatten. Twijfelende spelers, weinig vertrouwen,... We hebben toch de nul gehouden en een aantal kansen gecreëerd. Op het vlak van inzet kan ik mijn jongens weinig verwijten.”

De interim-coach maakte wel een aantal opvallende keuzes. Zo stond Antonio Milic in het hart van de defensie naast Bornauw. “Ik wilde een rechts- en een linksvoetige centrale verdediger om wat meer voetballend vermogen te hebben, maar ik zag op training ook dat Antonio een verdediger is die heel veel praat en een jonge gast als Bornauw bijstuurt. Ook daarom koos ik voor Milic.”

Zoals gevraagd stonden er met Saelemaekers, Verschaeren en Amuzu nog jonge spelers op het terrein. Eigen jeugd en die deden het zeker niet slechter dan de anderen. “Saelemaekers mag bijvoorbeeld best fier zijn. Hij heeft drie maanden niet in de basis gestaan en nu deed hij toch goed zijn job. Op het einde wisselde ik hem omdat ik dacht dat Alexis over zijn limiet zou gaan. Maar hoewel hij bankzitter was, heeft hij de voorbije maanden hard gewerkt.”

Volgende week wacht wel Club Brugge en Anderlecht heeft nu 1 op 15. “Helaas hebben we vandaag niet gewonnen. Maar dat proberen we dan volgende week”, besloot Belhocine.

Kums: “Het seizoen redden? Dat zal niet meer lukken”

Als kapitein had Sven Kums er met het vertrek van Fred Rutten en het overleg met de supporters er een woelige week opzitten. “Als kapitein is het mijn verantwoordelijkheid om in overleg te gaan met de fans. Daar heb ik geen enkel probleem mee. Als spelers wisten we zelf ook wel dat er meer van ons verwacht wordt. Dat wat we brachten niet goed genoeg was. Dat we meteen moesten reageren. Dat hebben we tegen AA Gent ook geprobeerd. Door het spel naar ons toe te trekken en druk te zetten. Zeker in thuismatchen moeten wij als Anderlecht altijd hoog durven voetballen. Jammer genoeg hebben we er vandaag te weinig kansen mee gecreëerd.”

Ondanks de diepe crisis na het debacle op Sclessin had Kums het vertrek van Rutten niet zien aankomen. “Ik was toch een beetje verrast, ja. Ik had het niet verwacht. Met Karim hebben we nu een coach die een groep kan motiveren. Iemand die de spelers kent en veel met ons praat. Als coach staat hij voor 300 procent inzet en de wil om de duels te winnen.”

Wat er in de resterende vijf matchen ook gebeurt, een happy end zit er dit seizoen niet meer in volgens Kums. “Het is sowieso een rotseizoen geweest, hé. Het seizoen redden gaat ons dus niet meer lukken. Wat we wel kunnen is in die laatste vijf matchen zo veel mogelijk punten pakken en toch nog een beetje met een goed gevoel de vakantie ingaan.”

Foto: Isosport

Jess Thorup: “Veel getraind op defensie, dus blij met de nul”

Jess Thorup veegde met AA Gent eindelijk de nul van de tabellen. Defensief stond het goed en daar was afgelopen week op gewerkt. Maar de offensieve veldbezetting: een soort van 4-2-2-2 werkte niet. AA Gent trapte in de hele eerste helft niet één keer tussen de palen en had slechts 35 procent balbezit. “We hebben afgelopen week hard gewekt aan het defensieve. Dat we hier de nul hebben kunnen houden, was daarom een succes”, aldus Gent-coach Jess Thorup. “Ik blijf erbij dat we kansen hebben gehad om te winnen, al zal Anderlecht misschien hetzelfde zeggen. Ik was niet tevreden met ons eerste kwartier en onze eerste twintig minuten, waar we te veel duels en tweede ballen verloren.”

Wat was Thorups bedoeling met zijn onuitgegeven offensieve opstelling: David en Chakvetadze centraal en Yaremchuk en Sorloth op de flanken? “We probeerden om een vier tegen drie te creëren in het midden van het veld. Chakvetadze en David samen met onze twee centrale middenvelders moesten voor een man-meer-situatie zorgen met onze aanvallers Yaremchuk en Sorloth iets meer op de flank. Zij moesten proberen om in de rug van hun tegenstander te duiken, zodat die moeite zouden hebben om de gaten te dichten. We wisten dat Anderlecht ons vanaf de eerste minuut onder druk wilde zetten en daarom was ik niet tevreden met onze eerste twintig minuten. Daarna vonden we Chakvetadze en David wél en konden we tegenaanvallen opzetten. Oké, we brachten iets te weinig kwaliteit, maar voor mij was het een behoorlijk succes.”

Offensief maakte AA Gent, zeker in de eerste helft, nauwelijks wat klaar. De beste kans van Bezus kwam er nadat Thorup zijn basisidee had verlaten en begon te wisselen. Daar kon een offensieve coach als Thorup toch niet tevreden mee zijn? “Ik was inderdaad niet tevreden met wat we aanvallend hebben getoond. Ons doel was zeker niet om hier negentig minuten te komen verdedigen. We kwamen naar hier om ons spel te spelen. Ik dacht dat we een plan hadden. Maar in de eerste helft, zeker de eerste twintig minuten, wonnen zij alle ballen. Achteraf had de groep wel het gevoel: “Oké, we kunnen verdedigen.” Ikzelf was ook niet ontevreden. Dit punt is zeer belangrijk om op verder te bouwen naar de toekomst. Maar we zullen onze kenmerkende stijl blijven spelen. We moeten ons offensief spel verbeteren.”

Gentse spelers hebben lak aan kritiek: “Missie volbracht”

De neutrale voetballiefhebber was omstreeks 19u50 wellicht al lang in slaap gedommeld of had onder druk van een mokkend thuisfront een terrasje opgezocht. De moedige zielen in het stadion die de partij tot de laatste seconde hadden bijgewoond of warempel zelfs op tv helemaal uitkeken, verdienen zonder twijfel een medaille voor moed en zelfopoffering.

Het duel tussen “de twee kneusjes van Play-off 1” leverde vooral voor rust een draak van een wedstrijd op waarbij doelkansen even schaars waren als de wolkjes aan de staalblauwe Brusselse hemel. Na de pauze was er inderdaad iets meer te beleven in het Astridpark maar echt genieten, nee, dat zat er toch niet in. Daarvoor bleef doelgevaar te vaak uit en etaleerden beide teams te weinig dadendrang om echt te kunnen spreken van een duel “Play-Off 1 waardig.”

Desondanks toonden de Gentse spelers zich na afloop gematigd tevreden: “We hebben de nul kunnen houden en pakken meteen ook ons eerste punt in Play-off 1”, klonk het bij Thomas Kaminski. De doelman met een paars-wit verleden kreeg slechts bij vlagen wat werk op te knappen maar kwam wel goed weg toen Saelemaekers een voorzet van Bolasie op de lat trapte. “Zoiets mag eigenlijk niet gebeuren. We zullen die fase zeker in onze debriefing bespreken. Maar voorts kwamen we eigenlijk niet zoveel in de problemen.”

Foto: Isosport

AA Gent verraste vriend en vijand met een gewaagde tactische zet van Jess Thorup die maar liefst vier offensieve spelers - in een min of meer centrale rol - de wei in stuurde: “Hier hebben we een hele week op getraind en iedereen wist dan ook perfect wat er van hem verwacht werd. Het was vooral zaak om druk te zetten op de centrale verdedigers van Anderlecht en de ruimtes tussen de linies dicht te lopen”, verklaarde Dylan Bronn na afloop dit hersenspinsel van de Deense coach van de Buffalo’s.

“Vandaag was het echter vooral zaak om de nul te houden want iedereen snakte wel naar dat eerste puntengewin in Play-off 1”, bekende de Tunesische verdediger kleur. “De voorbije weken werden we niet altijd beloond voor ons offensieve spel maar vandaag maakte het niet echt uit of we veel spektakel brachten of niet. We wilden absoluut die nul van de tabellen en met een goed gevoel naar Gent terugkeren. Missie volbracht dus.”

Het eindresultaat was weliswaar bevredigend maar de uitvoering van die opvallende tactische variante was zonder twijfel toch vatbaar voor verbetering: “Vooral voor rust liep het niet altijd even goed”, beaamde Thomas Kaminski. “Hierdoor ontstond er soms wat ruimte op onze flanken waardoor de backs onder druk kwamen te staan maar bij rust hebben we dat bijgesteld en je zag in de tweede helft dat het toch wel beter liep.”

Ook Alexander Sorloth ondervond aan den lijve wat het betekent om in een 4-2-4 te voetballen. De Noorse spits werd op het uur vervangen en daar had hij zeker vrede mee: “Mijn benen liep hopeloos vol en ik kon echt niet verder”, aldus de aanvaller die door AA Gent van Crystal Palace wordt gehuurd. “We hoopten hier een positief resultaat neer te zetten en daar zijn we uiteindelijk toch in geslaagd. De bekerfinale? Daar zullen we pas volgende zaterdag ná de partij tegen Genk aan denken. We hebben immers ook nog altijd duels in Play-off 1 af te werken en die wel echt wel aanwenden om vol vertrouwen en messcherp aan de aftrap te komen bij de bekerfinale.”

LEES OOK. ANALYSE. Van Anderlecht wisten we het al, maar ook AA Gent moet zich zorgen maken