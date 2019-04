Zelfgemaakte bom gevonden bij vliegveld Sri Lanka na dodelijke aanslagen

Bij de internationale luchthaven Bandaranaike ten noorden van de Sri Lankaanse hoofdstad Colombo is zondagavond een zelfgemaakte bom gevonden. Het explosief werd enkele uren ontdekt na acht aanslagen in het land, waarbij ruim 200 doden vielen.

Verspreid over verschillende steden in Sri Lanka werden zondag acht aanslagen gepleegd in kerken en hotels. Daarbij kwamen ruim 200 personen om het leven, nog eens 500 anderen raakten gewond.

Het land lijkt aan een negende aanslag ontsnapt. Later op de dag werd nabij de internationale luchthaven van de Sri Lankaanse hoofdstad Colombo een zelfgemaakt explosief gevonden. De bom kon onschadelijk worden gemaakt, zo meldt BBC-journalist Azzam Ameen op basis van de Sri Lankaanse luchtmacht.