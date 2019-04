Weer zorgen bij Gent om knie van Chakvetadze: “Maar zijn verband is een mentale kwestie”

Giorgi Chakvetadze stond voor het eerst aan de aftrap sinds de knieblessure die hij in december opliep. Even was er paniek toen de Georgiër na een duel met Trebel bleef liggen en naar zijn ingepakte knie greep. Hij kon doorspelen, maar werd uit voorzorg voor het uur gewisseld.

“Giorgi zal nog tot het einde van het seizoen met dat knieverband spelen, dat is vooral een mentale kwestie, opdat hij meer stabiliteit voelt”, aldus Gent-coach Thorup. “Hij voelde iets in dat duel, waar hij zijn knie wat overstrekte, maar het was bot tegen bot. Het belangrijkste is dat hij na de rust nog heeft doorgespeeld, zodat hij weet dat hij kon doorgaan. Na de wedstrijd werd de knie met ijs behandeld. We moeten de reactie morgen afwachten, maar hij had een “oké” gevoel achteraf.”