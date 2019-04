Jan en Miek dachten op vakantie te vertrekken, maar 17 uur later zitten ze nog op luchthaven: “Om zot van te worden”

Gent - De geplande verjaardagsvakantie van een Gents koppel heeft een behoorlijk valse start gemaakt. Jan Van Den Daele (45) en zijn vriendin Miek Verschelden (39) zouden zondagochtend om 06.05 vanaf Brussels Airport vertrekken naar de Turkse badplaats Antalya, maar zeventien uur later zaten ze door technische problemen met het vliegtuig nog altijd op de luchthaven. “We hebben honderden vluchten zien vertrekken zonder problemen… behalve de onze.”

In alle vroegte stonden Jan en Miek op. Om 06.05 uur zou hun vlucht van Freebird Airlines, een Turkse luchtvaartmaatschappij die veel vluchten van TUI fly naar Turkije uitvoert, vertrekken vanaf Brussels Airport. Een week lang ontspannen in de badplaats. Althans, dat was de bedoeling. Maar op de luchthaven kregen ze meteen slecht nieuws. “Aan de balie in de vertrekhal zeiden ze dat het vliegtuig in Turkije aan de grond staat en dat de vlucht niet voor 19.00 uur zou vertrekken”, aldus Jan.

Een behoorlijke tegenslag, want het koppel keek erg uit naar de vakantie, niet in de laatste plaats omdat het ook voor de verjaardag van Miek was. “Zij was 18 april jarig. We gaan vaak buiten het seizoen op reis. Voor ons zou de paasvakantie nu pas beginnen.”

Om zot van te worden

Jan en Miek besloten niet hun tijd te verdoen op de luchthaven en gingen al snel terug naar Gent, om later op de dag terug te keren. Uiteindelijk stonden ze dan om 19.00 uur aan de gate. “Daar kwam een meisje ons met knikkende knieën het nieuws brengen”, zegt Jan nog. Het vertrekuur was weer uitgesteld en dat zou niet de laatste keer zijn. “Het is huilen met de pet op. Er zijn eens een keer geen stakingen en dan krijg je dit. TUI is ook zeer karig met de informatie geweest. We kregen bijna niets van info. We hebben wel wat bonnetjes gehad om eten en drinken te kopen.”

Om 22.00 uur zaten Jan en Miek nog altijd te wachten met tal van andere medereizigers. “Zeker 200 personen zitten hier”, schat Jan. “Wij zijn volwassen mensen, maar er zijn ook heel wat mensen met kinderen hier. Die niet tussendoor konden vertrekken. Veel Nederlanders bijvoorbeeld.”

Vergoeding

De vakantiesfeer is ver te zoeken, klinkt het nog. “Dit hebben we nog nooit meegemaakt. We hebben honderden vluchten zien vertrekken… behalve de onze. Om zot van te worden.” De laatste informatie is dat de vlucht om 22.50 uur vertrekt. “Maar eerlijk gezegd, hoeft het voor mij niet meer. Maar mijn vriendin wil wel nog graag. We zullen wel zien. Maar als we op de nu geplande tijd vertrekken, zijn we rond 03.00 uur daar. Dan moeten we ook nog naar ons hotel zien te komen. In principe zijn we twee dagen van onze vakantie kwijt.”

De woordvoerder van TUI België bevestigt de problemen met de reis. “Het toestel heeft zaterdag een technisch probleem gehad in Antalya, waardoor de vlucht van vanochtend niet kon doorgaan. Als een vliegtuig een technische storing krijgt in het buitenland, vermoeilijkt dat de situatie. Op Brussels Airport zijn onze technici aanwezig. Dus de uren kunnen oplopen, ja. Maar als we weten dat het zo lang duurt, raden wij de passagiers aan terug naar huis te keren.”

Alle reizigers zullen 400 euro per persoon terugbetaald krijgen, benadrukt de zegsman nog.