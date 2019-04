Twee verdachten van tijdens rellen doodgeschoten Noord-Ierse journaliste vrijgelaten

De 29-jarige journaliste Lyra McKee kwam om het leven tijdens rellen in Londonderry. Foto: EPA-EFE/AP

De Noord-Ierse politie (PSNI) heeft zondagavond twee jongemannen vrijgelaten die verdacht werden in het onderzoek naar de dood van journaliste Lyra McKee. McKee werd doodgeschoten tijdens rellen donderdagavond in de Noord-Ierse stad Londonderry. De twee zijn niet in verdenking gesteld.

De twee mannen, achttien en negentien jaar oud, werden opgepakt volgens de antiterrorismewetgeving en ondervraagd in Belfast. Bij hun vrijlating lanceerde de politie een nieuwe oproep tot getuigen.

“Ik weet dat er mensen zijn die weten wat er gebeurd is, maar die bang zijn om zich kenbaar te maken. Maar als u informatie heeft, ook al is het niet veel, gelieve contact op te nemen met de politie”, zegt commissaris Jason Murphy in een persbericht.

Volgens de PSNI kwam Lyra McKee (29) om toen een man het vuur opende op de politie terwijl die een huiszoeking hield in de katholieke wijk Creggan in Londonderry. Er werd ook een vijftigtal molotovcocktails gegooid naar de ordediensten.

Zaterdag nog zei Murphy dat hij vermoedde dat de “verantwoordelijken” van de dood van de jonge journaliste leden zijn van New IRA, een dissidente groep van IRA, die ijvert voor een hereniging van Ierland, en daarbij geen geweld ontziet.

