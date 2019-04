Expert: “Aanslagen Sri Lanka lijken het werk van moslimterroristen, maar niets is zeker”

“Dit specifieke type aanslag, de gecoördineerde aard, het grote aantal slachtoffers, meerdere barbaarse aanslagen: zoiets is nog nooit gebeurd in Sri Lanka.” Dat zegt Alan Keenan, Sri Lanka-analist van de International Crisis Group, na de aanslagen waarbij minstens 290 mensen om het leven kwamen. “Het lijkt op de modus operandi van moslimterroristen. Maar we weten niets zeker.”

Tussen 1972 en 2009 werd Sri Lanka verscheurd door een burgeroorlog. “Meer dan 25 jaar lang waren er regelmatig aanvallen op christelijke en evangelische kerken”, aldus Alan Keenan. “Sommigen werden gesloopt of verbrand, gelovigen werden bedreigd… Maar nooit iets zoals wat er zondag gebeurd is.”

De aanslagen werden nog niet opgeëist, maar alles lijkt in de richting van moslimextremisten te wijzen. Er werden intussen minstens 24 verdachten opgepakt. Het gaat allemaal om lokale bewoners, aldus politiewoordvoerder Ruwan Gunasekara. “Het risico is groot dat deze aanslagen - mochten ze uiteindelijk door moslimextremisten gepleegd zijn - de hele moslimgemeenschap tot doel maakt”, zegt Keenan.

“Ervaring met explosieven”

Volgens de analist is het nu vooral belangrijk om niet te snel conclusies te trekken. “Omdat zoiets ongezien is in Sri Lanka, denken mensen dat de aanslag van buitenaf georganiseerd is”, verklaarde hij in ‘Nieuwsuur’ op de Nederlandse zender NPO. “Dat er een buitenlandse organisatie bij betrokken is. Maar er zijn ook veel mensen in Sri Lanka die hiertoe in staat zijn. Veel mensen hebben ervaring met explosieven, vanwege de oorlog. Zowel uit het leger, als uit militante groeperingen. Uit welke gemeenschap de daders ook blijken te komen, de gemeenschap als geheel mag niet de schuld krijgen.”

Volgens Keenan zijn er geen harde bewijzen van de aanwezigheid van jihadistische cellen in Sri Lanka. “Er zijn ongeveer twee miljoen moslims in het land, maar die zijn zeer gematigd, kalm en zorgzaam. Sinds het einde van de burgeroorlog zijn zij af en toe het slachtoffer van haatmisdrijven, maar ze reageren nooit met geweld. Bovendien zijn er weinig of geen echte spanningen tussen moslims en christenen hier. Ze zijn zelfs verenigd omdat ze beiden worden aangevallen door boeddhisten. Net daarom is het spoor van een buitenlandse actie een logische conclusie.”

Ook buitenlanders geviseerd

Het is ook de eerste keer dat buitenlanders worden aangevallen in het land. “De Tamiltijgers (een terreurorganisatie die de voorbije decennia in Sri Lanka streed voor een onafhankelijk Tamilthuisland, nvdr.) hebben wel wat hotels beschadigd, maar waren altijd voorzichtig omdat ze wisten dat ze buitenlandse steun nodig hadden.”

Tot slot is het volgens Keenan te vroeg om conclusies te trekken over de motieven van de aanslagen. “Misschien wilden de terroristen de economie van het land schaden, de toeristen verdrijven of de christenen treffen. Misschien is het een combinatie van allemaal. Verder onderzoek moet duidelijkheid brengen.”