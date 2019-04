Ophef in Nederland over video waarin meisje op hoofd geslagen en geschopt wordt

De politie van Rotterdam heeft een onderzoek geopend naar een video waarin te zien is hoe een meisje op haar hoofd geslagen en geschopt wordt. De beelden werden massaal bekeken via social media.

De feiten zouden hebben plaatsgevonden in het Zuiderpark in Rotterdam. Wanneer precies is niet duidelijk. Het meisje wordt eerst om een nog onduidelijke reden lastiggevallen, vervolgens omver getrokken en dan meermaals op haar hoofd geslagen en geschopt. Terwijl ze weerloos op de grond ligt, grijpt niemand van de omstanders in.

De video werd zondag op Twitter geplaatst en werd in geen tijd duizenden keren bekeken. Ook de politie zag de beelden al en is een onderzoek gestart. “Bij een eventuele aangifte kan het filmpje gebruikt worden als bewijsmateriaal.” Iedereen die meer beelden van het incident heeft, wordt gevraagd om die met de politie te delen.

Let op: onderstaande beelden kunnen als schokkend worden ervaren.