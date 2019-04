Donald Trump feliciteert Zelensky na presidentsverkiezingen Oekraïne, Medvedev ziet “een kans”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft Volodimir Zelensky opgebeld om hem te feliciteren met zijn overwinning in de Oekraïense presidentsverkiezingen. Dat heeft de Amerikaanse gezant voor het conflict in het oosten van Oekraïne, Kurt Volker, maandag meegedeeld op Twitter. De Russische premier Dmitri Medvedev van zijn kant schreef op Facebook dat hij “een kans” ziet om de relaties met Kiev te verbeteren.

De 41-jarige komiek Zelensky haalde zondag liefst 73 procent van de stemmen in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Oekraïne. Het land gaat al vijf jaar gebukt onder een gewapend conflict tussen de door het westen gesteunde regering in Kiev en de door Rusland gesteunde separatisten in het oosten van het land.

In zijn telefoongesprek met Zelensky prees Trump de vreedzame en democratische machtsoverdracht in het land, zo meldde Volker. “We zullen steun blijven verlenen aan de inspanningen van Oekraïne om zijn territoriale integriteit te herstellen en de Russische agressie te bestrijden”, besloot de gezant.

Behalve Trump heeft ook de Franse president Emmanuel Macron Zelenski al opgebeld om hem te feliciteren. Dat had de overwinnaar zelf gemeld op Facebook. Macron ontving de komiek en uittredend president en verliezer van de stembusgang Petro Porosjenko onlangs nog in Parijs. De Duitse bondskanselier Angela Merkel daarentegen ontving enkel Porosjenko in Berlijn.

Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg en Europees president Donald Tusk maakten op sociale media hun felicitaties over aan Zelensky. “De Europese Unie is vastberaden om Oekraïne te blijven steunen”, schreef Tusk.

Oekraïne is van groot geostrategisch belang. Porosjenko leunde nauw aan bij het westen. Vooral met Amerikaanse steun had de uittredende president het leger opnieuw sterker gemaakt.

De zege van Zelensky doet Russische politici dan weer hopen dat Oekraïne onder hem een nieuwe koers gaat varen, die tot een dooi in de relaties met Moskou kan leiden. Maandag schreef Medvedev op zijn Facebookpagina dat “er een kans is om de samenwerking met ons land te verbeteren”.