Opvallend: Liverpool breekt clubrecord in Premier League, maar zal dat volstaan voor de landstitel?

Met nog drie speeldagen te gaan is de titelstrijd in Engeland nagelbijtend spannend. Liverpool leidt de competitie momenteel met 88 punten, twee meer dan concurrent Manchester City - dat wel nog een extra wedstrijd moet spelen. Met dat voorlopige totaal van 88 punten heeft Liverpool wel al een persoonlijk record gebroken: nooit eerder pakten The Reds al zoveel punten in een Premier League-seizoen.

Sinds de oprichting van de Premier League in 1992 kon Liverpool nog nooit 88 punten in één seizoen sprokkelen. Het vorige record van The Reds werd gevestigd in het seizoen 2008-2009, toen Liverpool 86 punten pakte. Dat volstond toen niet voor de titel: Manchester United won dat jaar de Premier League met een totaal van 90 punten. In het seizoen 2013-2014 deed Liverpool het ook goed met 84 punten: toen verloor het de titelstrijd van Manchester City met een verschil van amper twee eenheden.

Liverpool heeft wel het clubrecord voor hoogste puntentotaal in de Engelse hoogste klasse nog niet gebroken. In de Division 1, de voorloper van de Premier League, haalden ze immers één keer 90 punten. Dat was in het seizoen 1987-1988, de voorlaatste keer dat Liverpool de Engelse titel won.

Het Premier League-record van meeste punten in één seizoen zal Liverpool dit seizoen niet meer kunnen breken. Dat werd vorig jaar gevestigd door Manchester City, dat als eerste en voorlopig enige club de magische kaap van 100 punten rondde.