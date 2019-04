Een dag na de dodelijke aanslagen in Sri Lanka komen nabestaanden naar de zwaar getroffen Sint-Sebastiaanskerk in Negombo om de slachtoffers te identificeren. Op bovenstaande, schrijnende beelden ziet u de familie van Sneha Savindi, een twaalfjarig meisje dat om het leven kwam in de kerk. Ondertussen meet het veiligheidspersoneel de schade op in de kerk.