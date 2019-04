Greta Thunberg neemt politici die klimaatcrisis negeren onder vuur: “Ze gaan er niet meer mee wegkomen”

Klimaatactiviste Greta Thunberg is zondag met veel enthousiasme ontvangen door de Extinction Rebellion-beweging in Londen. De aanwezigen juichten de zestienjarige Zweedse klimaatactivistes toe met “We love you” aan de Marble Arch, waar ze verzamelen hadden geblazen. Thunberg hamerde opnieuw op het gebrek aan politieke wil om de klimaatverandering te bestrijden.

“Al veel te lang komen politici en machthebbers ermee weg om niets te doen tegen de klimaat- en milieucrisis”, zei Thunberg. “We gaan ervoor zorgen dat hen dat niet meer lukt.”

De mensheid staat op een keerpunt, zegt Thunberg, het symbool van een generatie jongeren die via schoolstakingen klimaatactie wil afdwingen. “We zijn vandaag bijeengekomen omdat we ervoor gekozen hebben om een weg in te slaan. We hopen nu dat anderen ons voorbeeld volgen.”

Extinction Rebellion en het scholierenprotest zullen een verschil maken, zei ze. “We zullen niet ophouden om te strijden voor deze planeet en voor onszelf, onze toekomst en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.”

Na een ontmoeting met paus Franciscus vrijdag in Rome nam Thunberg de trein naar Londen. Ze zou er de socialistische partijleider Jeremy Corbyn ontmoeten en de voorzitster van de groenen, Caroline Lucas. Ook zou ze spreken in het lagerhuis van het parlement.