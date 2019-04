Omstaanders filmen trouwstoet die heel dorpscentrum op stelten zet: “Omdat er vorige keren niet of maar half werd ingegrepen”

Batsheers -

Een huwelijksfeest heeft zaterdagnamiddag het centrum van Heers in rep en roer gezet. Op de Nieuwe Steenweg reden feestvierders in tegenovergestelde richting over de voetpaden en blokkeerden ze de volledige doorgang. Er werd ook vuurwerk afgestoken. Voor het gemeentebestuur is de maat vol.