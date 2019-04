Kleuter gewond op attractie paasfoor in Kortrijk: jongetje kwam onder rolband terecht

Kortrijk - Het jongetje (geboren in 2014) dat zondagavond gewond raakte op de paasfoor in Kortrijk, was zonder begeleiding om de attractie gegaan en is vervolgens onder een rolband terechtgekomen. Dat meldt het West-Vlaamse parket. De toestand van de jongen is stabiel.

Het ongeval gebeurde zondagavond rond 17.30 uur. De jongen, het zoontje van foorkramers, kwam gekneld te zitten op de attractie Cake-Walk, een hindernissenparcours met bewegende elementen. De brandweer heeft het jongetje moeten bevrijden, waarna hij met hoofdletsel naar het ziekenhuis werd gebracht, aldus burgemeester Vincent Van Quickenborne. De jongen was nooit in levensgevaar. Hij moest een nacht in het ziekenhuis blijven ter observatie.

De attractie werd even gesloten, maar mocht korte tijd later weer openen. “We zijn uiteraard zelf ook geschrokken, maar het was een spijtig ongeval”, aldus de zaakvoerder zondagavond. “Er is niets mis met onze attractie en we zijn dan ook tevreden dat we weer open mochten. En ook opgelucht dat het jongetje stabiel is.”

Het parket kwam ter plaatse en stelde vast dat er niets mis is met de attractie. Er moet wel nog een herkeuring komen, maar dat is routine. Het jongetje zal waarschijnlijk in de loop van de week verhoord worden over hoe het ongeval precies is gebeurd.