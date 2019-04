Matchpack Antwerp-Club Brugge: Dit zijn de verwachte opstellingen, geschorsten en geblesseerden

Club Brugge staat maandag voor een belangrijke opdracht op bezoek bij Antwerp. De regerende landskampioen moet winnen om de titelstrijd helemaal in leven te houden, want leider Racing Genk telt al 7 punten voorsprong. Antwerp staat momenteel derde in de stand en komt bij winst naast Club op plek twee. Er staat dus flink wat op het spel op de Bosuil.

Scheidsrechter: Lawrence Visser

Onderlinge matchen in reguliere competitie:

Speeldag 4 (19/8): Antwerp-Club Brugge 1-1 (66’ Vormer 0-1, 84’ Haroun 1-1)

Speeldag 20 (23/12): Club Brugge-Antwerp 5-1 (21’ Dennis 1-0, 40’ Schrijvers 2-0, 54’ Rits 3-0, 65’ Dennis 4-0, 84’ Van Damme 4-1, 87’ Vanaken 5-1)

Verwachte opstelling: Bolat; Opare, Arslanagic, Van Damme, Juklerod; Yatabaré, Govea; Lamkel Zé, Refaelov, Baby, Mbokani

Bank: Teunckens, Borges, Seck, Batubinsika, Nazaryna, Hairemans, Simao, Owusu, Rodrigues, Bolingi

Geblesseerd: Buta

Geschorst: Haroun

Op 1 kaart van schorsing: Mbokani

Dit zegt onze clubwatcher David Van den Broeck: Het is alweer negen dagen geleden dat Antwerp op Gent won en zijn 9 op 12 boekte. Het is nu dus fris om in eigen huis Club Brugge te ontvangen en vol zijn kans te gaan om naast blauw-zwart op de tweede plaats te komen. Refaelov, vorige keer nog matchwinnaar, hoopt dat tegen zijn ex-club opnieuw te zijn. Een probleem is wel de schorsing van Haroun. De aanvoerder zal ongetwijfeld gemist worden op het middenveld, waar hij Vanaken voor de voeten had kunnen lopen. Yatabaré lijkt de logische vervanger, al weet je met Bölöni maar nooit, hij kan ook bijvoorbeeld verdediger Borges daar nog eens zetten. Hoe dan ook maakt de Bosuil zich op voor een mogelijk epische maandagnamiddag.

Verwachte opstelling: Horvath: Mata, Mechele, Denswil: Dennis, Vormer, Vanaken, Rits, Danjuma: Wesley, Schrijvers

Bank: Letica, Poulain, Cools, Amrabat, Vossen, Openda, Nakamba, diatta

Geschorst: niemand

Geblesseerd: Vlietinck, Mitrovic

Dit zegt onze clubwatcher Junior Verbeeke: Op een week tijd ziet de lucht er veel minder blauw uit voor Club Brugge. Voor de verplaatsing naar Genk riepen velen de ploeg van Leko nog uit tot titelfavoriet, maar op maandag is winnen op Antwerp de énige optie om de titeldroom levend te houden. The Great Old heeft de goeie vorm te pakken en kan Europees voetbal al ruiken - een rustige paaswandeling wordt het niet op de Bosuil voor Club. Voeg daar nog eens de historische rivaliteit aan toe, en je weet dat het een erg beladen wedstrijd wordt. Als Club wint, vecht het om de titel met Genk. Maar bij een draw of een gelijkspel is het voorbij.