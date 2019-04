De Vlaming voor wie Kim Kardashian koffie zet: “We staan wekelijks in contact”

Als interieurontwerper Axel Vervoordt over het Amerikaanse showbizzkoppel Kanye West en Kim Kardashian spreekt, is het met ontzag: “Ongelooflijk lieve mensen, op zoek naar diepere betekenis in alles.” Als Kardashian zelf Vervoordts naam niet had gedropt in het interviewfilmpje van Vogue waarin ze een rondleiding geeft in haar villa, was de kasteelheer uit ’s Gravenwezel discreet gebleven, zoals altijd. “Mijn werk is meestal confidentieel.”