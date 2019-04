Hoe de Antwerpse handelaar Alain Goetz steenrijk werd met goud: “Het is een smerige business, al zeg ik het zelf”

Hij is een van de rijkste Belgen, maar in ons land nauwelijks bekend. De Antwerpse goudhandelaar Alain Goetz bouwde zijn imperium in het buitenland uit, onder andere in Oeganda, maar zijn succes roept grote vragen op. De Standaard trok naar goudmijnen waar kinderen werken en zag documenten die Goetz linken aan conflictgoud uit Congo.