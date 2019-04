Paard heeft te veel last van hitte en zakt ineen in centrum van Cardiff: twee personen gearresteerd

In het centrum van Cardiff is zaterdag een merrie ineengezakt. Het dier was een kar aan het voorttrekken toen het op een bepaald ogenblik te veel last kreeg van de hitte. Urenlang bleef het paard op de grond liggen, maar dankzij de hulpdiensten kwam ze er alsnog bovenop. Twee mannen van 21 en 25 jaar werden na het incident gearresteerd.

“Het paard was uitgeput en had last van een zonnesteek die mogelijk fataal kon zijn”, aldus de hulpdiensten. Ze vermoedden ook dat het dier drachtig was, al is daar voorlopig geen duidelijkheid over. De merrie wordt momenteel verzorgd in het Whispering Willows Sanctuary in Gowerton. “Ze stelt het goed en is in staat om hooi te eten en water te drinken”, klinkt het daar.

bekijk ook

Efteling moet paardenshow stopzetten nadat dierenactivisten arena betreden

Onverwachte gast in café: “Plots zag ik een onstuimig paard naar binnen lopen”

Plots zwemt er een paard naast vissersboot in Koksijde