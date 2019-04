Filipijnen opgeschrikt door krachtige aardbeving

Het Filipijnse eiland Luzon is maandag opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 6,3. Dat meldt het Amerikaanse geologische instituut USGS. Over mogelijke schade of slachtoffers is nog niets bekend.

De beving deed zich voor om 17.11 uur lokale tijd. Het epicentrum bevond zich in de stad Castillejos, maar de beving was voelbaar tot in de hoofdstad Manila. Daar gingen tal van gebouwen aan het beven. Vele mensen renden in paniek de straat op. De schokken waren ook te voelen in de nabijgelegen provincies Pampanga, Bulacan en Cavite.

De Filipijnen worden wel vaker geteisterd door aardbevingen. De archipel kende in 1976 de meest dodelijke beving sinds het begin van de metingen. Volgens sommige ramingen kwamen toen 8.000 mensen om.