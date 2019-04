Brand uitgebroken in psychiatrisch ziekenhuis in Schaarbeek

Schaarbeek - De brandweer van Brussel is maandagvoormiddag opgeroepen voor een brand in het Ziekenhuiscentrum Jean Titeca, een psychiatrisch ziekenhuis in Schaarbeek. Volgens brandweerwoordvoerder Walter Derieuw vielen er geen gewonden, en was de brand snel onder controle. De brandhaard was een matras in de kamer van een patiënt.

“We werden maandag om 9.46 uur gebeld voor een brand in het psychiatrisch ziekenhuis Titeca in Schaarbeek, waar veel rook was in een kamer op het gelijkvloers. Toen we daar aankwamen, waren alle patiënten al geëvacueerd naar een binnenplaats van het gebouw. Niemand werd vergiftigd”, aldus Derieuw.

“Het vuur was snel onder controle, maar het verluchten van alle kamers duurde lang omdat de ramen alleen open kunnen met een speciale pas. De brandweerlui verlieten de plek rond 11 uur”, ging hij verder.

De oorzaak van de brand is onbekend, maar de brandweerlieden ontdekten dat de brandhaard de matras was van de kamer waar de rook vandaan kwam.