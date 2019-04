Jonge voetbalfan ‘SuperDries’ overleden na jarenlang gevecht tegen slepende ziekte

Niel - Dries Meirsman, de 17-jarige Beerschot Wilrijkfan uit Niel en bekend als ‘SuperDries’, is overleden. De jongen heeft het afgelopen Paasweekend de strijd verloren van een hersentumor.

“Liefste Superdries, je hebt je vorig jaar gesmeten in onze bewegingschool en bent veel tot je uiterste gegaan”, staat te lezen op zijn Facebookpagina. “Jammer genoeg heb je het jaar niet kunnen afmaken, en begon je laatste strijd. Deze heb je nu gestreden maar in onze harten ben je al het hele schooljaar gemist, een plekje dat leeg bleef. Heel veel sterkte aan heel je familie en vooral aan je mama, papa en broers. Dikke knuffel.”

Verrassingsbezoek door legende

Dries werd op handen gedragen door de fans én de spelers van de Antwerpse voetbalclub. Zo werd Dries onder meer geëerd in de zeventiende minuut van de finalewedstrijd tegen KV Mechelen. Later kwamen huidige kernspeler Jorn Vancamp en legende Hernan Losada langs bij zijn thuis om hem te verrassen.

De tiener vocht al sinds 2014 tegen een agressieve hersentumor. Het afgelopen weekend heeft de jongeman de strijd verloren.

Dries in 2015. Foto: Bart Roggeman

“De ganse Beerschot-familie treurt… en wenst de familie Meirsman, zijn vele vrienden, alsook iedereen die met dit zware verlies getroffen wordt, veel goede moed en sterkte”, zegt Beerschot Wilrijk op haar website. “Met een krop in de keel denken we allemaal terug aan dat kippenvelmoment van zaterdag 9 maart laatstleden, toen de supporters van onze club in het Olympisch stadion tijdens minuut 17 van de finalewedstrijd tegen KV Mechelen uitpakten met spandoeken, een staande ovatie en ‘You’ll never walk alone’-gezangen, om Dries op die manier een groot paars hart onder de riem te steken.”

LEES OOK. Heel het voetbalstadion verbroederde om terminale Dries (17) te steunen: “Dit heeft hem weer moed gegeven”