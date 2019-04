West-Vlaanderen heeft meeste lang openstaande vacatures

Bijna vier op de tien West-Vlaamse kmo’s (37 procent) wil tussen april en juni nieuwe mensen in dienst nemen. Daarmee doet West-Vlaanderen het beter dan het Vlaamse gemiddelde (34,4%). Opmerkelijk is wel dat West-Vlaanderen het grootste aantal lang openstaande vacatures kent. Dat blijkt uit de barometer van SD Worx over de tewerkstellingsvooruitzichten van Belgische kmo’s bij 1.047 bedrijven.